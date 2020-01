iQOO lancerà due nuovi smartphone a Febbraio

Dopo il rapido successo ottenuto nel corso del 2019, iQOO è pronto ad uscire fuori dalla Cina e a fare il suo ingresso in India. Tuttavia arriverà nel paese come marchio indipendente da Vivo, staccandosi dalla casa madre. Il tutto sarebbe previsto per il mese di marzo, ma una recente intervista esclusiva ha svelato invece che l'azienda asiatica potrebbe accelerare i tempi e lanciare ben due smartphone nel corso del mese di Febbraio 2020.

iQOO ha grandi piani per Febbraio: previsto il lancio due ben due smartphone

Il Marketing Director di iQOO, Gagan Arora, nel corso di un'intervista a The Mobile Indian ha fatto luce sui piani del brand per il suo ingresso nel paese. Secondo quanto dichiarato dal dirigente, l'azienda è intenzionata ha portare due nuovi smartphone e il debutto sarebbe fissato per Febbraio. La finestra temporale si fa addirittura più precisa: infatti Arora ha rincarato la dose, sottolineando poi che entrambi i dispositivi sono previsti per la seconda settimana del mese.

Per quanto riguarda i nuovi modelli, si tratterà di uno smartphone 4G ed uno con il supporto al nuovo standard di connettività. Entrambi i device avranno specifiche e design simili, segno che si tratterà di due prodotti della stessa famiglia. Ovviamente ci sarà una differenza di prezzo, ma iQOO prevede di lanciare il modello 4G ad una cifra particolarmente aggressiva.

Alcuni marchi registrati nel paese ci hanno svelato la presenza di tre modelli, rispettivamente Neo, Pro e Lite. I primi due sono già stati annunciati in Cina, mentre il modello minore rappresenta la novità e dovrebbe avere a bordo un SoC Snapdragon7xx. Volendo fare un'ipotesi – da prendere assolutamente come tale – iQOO potrebbe optare per il debutto del modello Pro con il 5G ed una presunta variante Lite 4G. Ovviamente questo, volendo prendere per buone le parole del Marketing Director Arora.

E lo smartphone con Snapdragon 865? Forse si tratterà di una novità che arriverà successivamente, dopo che il brand si sarà fatto conoscere in India grazie alla sua politica di prezzi contenuti. Come al solito, restiamo in attesa di ulteriori novità ed una conferma da parte di iQOO.

