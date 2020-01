iQOO 3 “confermato” con Snap 865: svelate le specifiche

Si prospetta un mese di fuoco per iQOO, con il lancio di almeno due nuovi modelli, probabilmente destinati alla fascia mid-range. A questi si dovrebbe aggiungere il vero e proprio top di gamma di nuova generazione, ovvero iQOO 3. Del nome definitivo ci arriva conferma su Twitter da parte del leaker Sudhanshu Ambhore. E assieme ad esso anche quelle che saranno le specifiche che ne comporranno la scheda tecnica.

iQOO 3 sarà il prossimo top di gamma basato su Snapdragon 865

Partendo dallo schermo, iQOO dovrebbe integrare un pannello AMOLED prodotto da Samsung da 6.44″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel). Essendo sì un top di gamma, ma con un occhio al portafogli, niente refresh rate elevato, fermandosi ai canonici 60 Hz. Il trend che invece iQOO abbraccerà sarà quello del display forato, con un foro in alto a destra che ospiterà la selfie camera. La quad camera da 48 MP posteriore sarà anch'essa in linea con i flagship 2020, incastonata in un riquadro in alto a destra.

Il resto delle caratteristiche hardware includerà lo Snapdragon 865 di casa Qualcomm, alimentato da una batteria da 4410 mAh con capacità di ricarica rapida a 55W.

