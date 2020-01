Huawei e ZTE aiutano la Cina a combattere il Coronavirus

L'allarme Coronavirus sta imperversando in tutto il mondo, in particolar modo in Cina, con Wuhan come focolaio del contagio virale. Il paese si è prontamente prodigato per tamponare laddove possibile, chiudendo luoghi pubblici potenzialmente a rischio, riducendo il traffico di turismo e così via. I lavori in corso prevedono anche la costruzione di opere pubbliche ad hoc per curare la malattia. Questo grazie anche al supporto di molte aziende locali, fra cui anche Huawei, che sta aiutando le società coinvolte nel mettere su infrastrutture dedicate.

Aggiornamento 27/01: anche ZTE si unisce alla lista di aziende che stanno dando una mano alla Cina ad uscire il prima possibile da questa brutta faccenda. Trovate i dettagli a fine articolo.

LEGGI ANCHE:

Ecco quali Huawei ed Honor NON riceveranno la EMUI 10

Cina e Coronavirus: i lavori infrastrutturali proseguono assieme a Huawei

Lo scorso 23 gennaio Huawei ha creato un apposito team dedicato alla gestione del Coronavirus, composto da 150 addetti. Questo team si è occupato di gestire la costruzione di stazioni base 5G in giro per il paese. In particolar modo per il Wuhan Vulcan Mountain Hospital, in collaborazione con Xiaomi e gli operatori Hubei Mobile e Hubei Unicom. Questo ospedale dedicato alla cura del Coronavirus sta venendo rapidamente costruito, con la conclusione dei lavori che è prevista per la fine di questa settimana. Grazie alla rete 5G di Huawei sarà garantito agli addetti sanitari servizi quali l'accesso a diagnosi in remoto, in modo da evitare ulteriori contagi.

Aggiornamento 27/01

La sinergia fra ZTE e China Telecom ha anch'essa dato modo di svolgere diagnosi in remoto grazie all'infrastruttura 5G messa su per l'occasione. Le postazioni sono state installate all'interno dell'Università di Sichuan e comunica con 27 ospedali in cui si trovano i pazienti contagiati.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.