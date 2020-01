Huawei Watch GT: nuovo aggiornamento, con alcune novità

Da qualche tempo, ormai, Huawei Watch GT 2 ha preso il posto del modello precedente. Questo non vuol dire, però, che la vecchia versione di questo smartwatch non sia più valida. Sembra, dunque, che anche lo stesso brand la pensi in questo modo, tanto che continua a rilasciare aggiornamenti proprio per questo dispositivo. Nelle ultime ore, infatti, è arrivato un altro update su tale modello, che porta qualche novità al sistema.

Watch GT arriva alla versione del firmware 1.0.11.12

Huawei Watch GT è stato lanciato nel 2018, quindi parliamo ormai di quasi due anni di presenza sul mercato. Nonostante questo, le sue funzionalità lo rendono comunque un dispositivo ancora interessante. Da qualche mese, poi, i prezzi sono scesi ulteriormente, quindi potrebbe far gola a diversi utenti. Al di là di questo aspetto, comunque, tale modello ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento, montando il firmware 1.0.11.12.

Si tratta di un update, però, abbastanza scarno di novità, in quanto il suo peso è solo di 2,59MB. All'interno del changelog completo, infatti, vediamo l'introduzione solo di qualche modifica all'interfaccia e qualche nuova ottimizzazione lato software. Nulla che vada a modificare più di tanto, quindi, l'esperienza con questo smartwatch.

