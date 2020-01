Huawei Watch GT/GT 2 e Honor Band 4/5 ricevono nuove watchfaces

Con l'arrivo del Capodanno Cinese, Huawei ed Honor hanno rilasciato un nuovo aggiornamento ad hoc per i propri wearables. L'update è in fase di rilascio in Cina (e anche in altri paesi in occidente) a bordo di Huawei Watch GT e Watch GT 2 , ma anche su Honor Band 4 e Band 5. Per celebrare l'Anno del Topo, questo aggiornamento introduce sui dispositivi nuove watchfaces a tema.

Nuovi aggiornamenti per gli wearables di casa Huawei ed Honor

Oltre alla nuove schermate di sfondo, l'aggiornamento sistema anche alcuni aspetti, anche se soltanto sulla Honor Band 4. Per la precisione, l'aggiornamento aggiunge delle ottimizzazioni per le chiamate in arrivo sul dispositivo abbinato.

