Come un po' tutto il mondo, la Cina è un paese di luci ed ombre, fatto di certezze e contraddizioni. Una nazione dove la tecnologia impera, laddove aziende come Huawei investono nel portare avanti un certo tipo di progresso. Un progresso che, volenti o nolenti, passa anche per la robotizzazione in ambiti lavorativi dove l'intervento umano può essere sostituito. Ne è un perfetto esempio l'ultimo Huawei Store aperto in quel di Wuhan, un negozio dove la presenza umana è totalmente ridotta a 0.

Addio umani: il nuovo negozio Huawei è tutto robotico

Inaugurato ufficialmente lo scorso 1 gennaio, l'obiettivo di questo negozio Huawei è mostrare le possibilità offerte da un centro vendita gestito unicamente da robot. Ciò significa che anche le fattezze del negozio sono totalmente differenti da quelle a cui siamo abituati. Questo perché ci si trova di fronte ad un'unica grossa stanza circolare, al cui centro capeggia un braccio robotico in grado di girare su sé stesso a 360°. Onde evitare problemi di sorta, sul davanti c'è un vetro anti-proiettile che permette ai clienti di vedere al suo interno. Al di fuori di esso c'è la parte con cui interagire, con un largo display che mostra i prodotti disponibili nel negozio.

Una volta scelto cosa acquistare ed effettuato il pagamento digitale, il braccio si occupa di estrarre l'oggetto dall'apposito alloggiamento nella parete. Da qui viene poi spostato nella parte di ritiro, dove il cliente può raccoglierlo e portarselo a casa. Il tutto avviene 24 ore su 24, non dovendo preoccuparsi di pagare uno staff che si occupi di gestire l'attività. Ovviamente ci sono gli addetti che tengono d'occhio il tutto, intervenendo nel caso si verifichino dei problemi. Vista la tipologia di negozio, non sono disponibili oggetti particolarmente ingombranti, come smart TV e simili. Per il momento è pensato per servire oggetti come smartphone ed accessori, ma mai dire mai.

