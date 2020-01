Huawei: il Regno Unito viene messo in guardia dagli USA, in merito all’infrastruttura 5G

Da un alto sembra che la situazione fra Stati Uniti e Cina sia destinata a migliorare, dall'altra parte però le cose stanno diversamente. Stando alle ultime informazioni comparse in rete, si direbbe che al momento la questione del ban di Huawei sia stata messa da parte. Sono altre le questioni che, al momento, preoccupano il governo statunitense. Pare, in ogni caso, che Trump abbia messo in guardia la Gran Bretagna in questi giorni, proprio in merito all'infrastruttura 5G di proprietà di Huawei.

Il Regno Unito valuta di sfruttare la rete 5G di Huawei, ma solo in determinate aree

Sembra che da parte del governo britannico ci sia la volontà di ammodernare la propria rete internet. Questa nazione, infatti, avrebbe valutato diverse aziende per la costruzione dell'infrastruttura 5G, tra cui anche Huawei. Si tratta, infatti, di uno dei colossi delle telecomunicazioni, che è molto più avanti rispetto ad altri concorrenti in tale ambito. Gli Stati Uniti, però, non vogliono che tale Paese utilizzi le antenne della società cinese.

Nonostante i divieti, comunque, pare che la Gran Bretagna sia intenzionata a scegliere Huawei, costruendo l'infrastruttuta magari fuori dai centri nevralgici della nazione. Questo andrebbe a salvaguardare la sicurezza nazionale, senza mettere a repentaglio alcun dato sensibile. Vedremo come si evoleverà, dunque, tale questione nei prossimi mesi.

