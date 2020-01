Huawei potrebbe vendere PC fissi con pezzi proprietari

Che nelle mire di Huawei ci sia anche altro oltre agli smartphone è sotto gli occhi di tutto. Nel 2016 sono arrivati i convertibili sotto la sigla MateBook, che nel 2017 è passata a simboleggiare i primi notebook della società. E proprio a proposito di PC, un nuovo report sottolineerebbe la volontà di Huawei di iniziare a vendere computer fissi. Già ad inizio 2019 il lancio del Kunpeng 920 ha dimostrato le mire nei confronti del mercato server. Chipset supportato anche da una vera e propria scheda madre prodotta in casa.

Il mercato dei PC fissi potrebbe vedere l'ingresso di Huawei

A confermare indirettamente questo nuovo obiettivo di Huawei ci penserebbe uno step importante per il mercato cinese che risponde al nome di China Manufacturing 2025. Nel corso dei prossimi anni la Cina cercherà di slegarsi quanto più possibile dalle aziende estere, eliminando gradualmente PC e software prodotti da brand fuori dalla Cina. E a supporto di questo cambiamento potrebbe esserci proprio Huawei, da sempre azienda leader per il progresso nazionale. Non è un caso che, nonostante il ban USA, le vendite Huawei siano aumentate grazie all'impennata avvenuta proprio in madrepatria.

In passato sono già stati prodotti computer, per quanto fossero legati esclusivamente al mercato aziendale. Ma il passaggio importante riguarda l'ingresso in ambito consumer, con l'azienda che starebbe svolgendo sondaggi per tastare il terreno. Ad alcuni utenti volontari sarebbero state poste domande su quali caratteristiche vorrebbero vedere in un PC Huawei.

Non mancherebbero anche alcuni presunti prototipi, come vediamo nell'immagine qua sopra. Le macchine in questione sarebbero basate su chipset proprietario Kunpeng 920S con 64 GB di RAM a supporto. Ci sarebbe anche una GPU dedicata, facendoci intuire anche una certa propensione anche al gaming e editing multimediale.

