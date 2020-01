Huawei P40: potrebbero esserci 3 top di gamma

Sono anni che Huawei ci ha abituato a più modelli per la serie P, ma soltanto due destinati alla fascia alta. Le cose potrebbero cambiare con la famiglia Huawei P40, secondo quanto fatto trapelare dal leaker Teme. Egli parla della possibilità di tre modelli top di gamma, cambiando le carte in tavola e volendosi probabilmente omologare alla strategia delle rivali Apple e Samsung. Così come queste propongono tre varianti del proprio flagship annuale, anche Huawei avrebbe valutato di fare lo stesso.

Non solo P40 e P40 Pro: la serie Huawei P40 potrebbe avere un nuovo modello top

The P40 may also come in three models — Teme (特米) (@RODENT950) January 2, 2020

Ad essere precisi, già adesso la serie P è composta da tre modelli, se si considera anche il capitolo Lite. Tuttavia, Teme ha specificato come i tre modelli siano top di gamma, escludendo quindi Huawei P40 Lite, solitamente un telefono di fascia mid-range. Il terzo sarebbe quindi un modello inedito, il cui nome potrebbe essere Huawei P40 Porsche Edition oppure Huawei P40 Max, secondo le prime ipotesi.

Yeah or Max — Teme (特米) (@RODENT950) January 2, 2020

Da ciò traspare che il terzo modello sarà una variante ancora più premium e/o grande di Huawei P40. Oltre ad avere un dispositivo da 6″ ed uno da 6.5″, quello nuovo potrebbe spingersi verso i 6.7″/6.8″.

