Hype per Huawei P40 Pro? Eccolo più da vicino in questo video

Su come sarà fatto Huawei P40, così come Huawei P40 Pro, abbiamo già discusso più volte in passato. Prima con delle foto, ma rivelatesi poi fake, e poi con dei render ufficiosi di tutte le versioni che vedremo presentate. Sulla base di tutti i dati finora fatti trapelare e raccolti, lo youtuber Waqar Khan ha realizzato un video render, con tanto di immagini in alta risoluzione. Pur trattandosi di un video fanmade, ci permette di avere un assaggio più concreto del design della variante Pro.

Questo video render di Huawei P40 Pro appare piuttosto accurato

Un dettaglio fine che traspare dal video è la quadrupla curvatura del display di Huawei P40 Pro. Il vetro utilizzato non soltanto curverà sui lati, come già visto su numerosi top di gamma, ma anche sopra e sotto. Una feature che non dovrebbe comportare alcun vantaggio funzionale, se non un maggior pregio dal punto di vista estetico. Nel video vediamo anche come sarà lo schermo forato, con un duplice spazio per la doppia fotocamera frontale e cornici ottimizzate a 360°.

Inoltre, sul retro è ben visibile la quad camera, racchiusa nella sezione rettangolare come molti dei top di gamma in arrivo. Uno spazio necessario anche per dare spazio al teleobiettivo a periscopio, ben più ingombrante dei sensori tradizionali. In realtà vediamo la presenza di 5 sensori, anche se il quinto dovrebbe essere un sensore ToF dedicato all'acquisizione di profondità.

