Huawei P40 vs P40 Pro: render e fotocamere a confronto

Nel mentre la serie P30 si sta aggiornando, i rumors su Huawei P40 e P40 Pro continuano a spuntare in rete. Non soltanto con informazioni testuali, ma anche con veri e proprio render ufficiosi. Le immagini non sono propriamente quelle promozionali che vedremo con il lancio degli smartphone, ma sono comunque realizzate sulla base delle informazioni raccolte. I dati CAD hanno permesso al noto leaker Teme di realizzare questi render e darci così modo di capire come si presenteranno P40 e P40 Pro.

Aggiornamento 08/01: una nuova presunta dalla catena di produzione ci mostrerebbe il modulo fotografico dal vivo di Huawei P40. Lo trovate a fine articolo.

Huawei P40 e P40 Pro a confronto in questi render ufficiosi

Partiamo con il modello base, Huawei P40, di cui vediamo la sezione posteriore nella colorazione Breathing Crystal. La differenze sostanziale è nel reparto fotografico, con un riquadro rettangolare che racchiude una quad camera e relativo flash LED. Non manca la sinergia con Leica, il cui logo è affiancata dalle scritte relative ad aperture e lunghezze focali offerte dal telefono. La dicitura “VARIO-SUMMILUX-H1:1.6-3.4/16-125 ASPH” è la medesima di Huawei P30 Pro. Ciò significa che anche sul modello non Pro avremo bene o male la stessa configurazione, con un primario f/1.6, un grandangolare a 16 mm ed un teleobiettivo f/3.4 con zoom ottico 5X. Il quarto sensore, viste le dimensioni ridotte, indicano che si tratterà di un sensore ToF per l'acquisizione della profondità.

Questo qua sopra è invece Huawei P40 Pro, sempre nella versione Breathing Crystal ma con penta camera. La configurazione appare la stessa in quanto a grandangolo e teleobiettivo, apparentemente smentendo la presenza di un teleobiettivo 10x ottico. Il sensore in più sarebbe dedicato all'acquisizione di immagini Macro, con una messa a fuoco molto ravvicinata.

Based on rumors, leaks and CAD.

This is your clearest look at the #HuaweiP40Pro

and its quad curved display with rear penta camera system.

Designed by me

Rendered by @9techeleven #Huawei #HuaweiP40series pic.twitter.com/P0o1gWQn22 — Teme (特米) (@RODENT950) December 28, 2019

Infine, i render di Teme ci mostrano anche la parte frontale di Huawei P40 Pro, oltre a quella posteriore nella doppia tinta grigio scuro. Come tanti altri top di gamma del 2020, anche la serie Huawei P40 sarà dotata di un display forato, in questo caso con una dual selfie camera da 32+2 MP. Il secondario non sarebbe un grandangolare, quindi, bensì un sensore ToF per ottenere selfie in modalità Ritratto con bokeh meglio catturati.

Aggiornamento 08/01

Questo scatto pubblicato su Weibo sarebbe stato rubato direttamente dalla filiera produttiva che riguarda Huawei P40 e P40 Pro. Nello specifico, questa immagine ritrarrebbe il riquadro metallico della fotocamera del modello base, ovvero Huawei P40. Questa foto svelerebbe l'utilizzo di una tripla fotocamera, con una tripletta di sensori disposta in senso verticale. Accanto ad essi ci sarebbe il foro riservato al flash LED, così come quelli per l'autofocus laser.

