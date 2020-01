Huawei P40 e P40 Pro: primi render “ufficiali” in tutti i colori

Di render di Huawei P40 e P40 Pro ne abbiamo già viste svariate versioni, in vesti più o meno attendibili. Ma a sancire la quasi ufficialità delle immagini di entrambi gli smartphone ci pensa adesso 91Mobiles, blog molto attendibile per i leaks a tema tech. Ci fidiamo, quindi, di quanto ci viene mostrato, con i render di entrambi i modelli. Sia per P40 che P40 Pro, inoltre, scopriamo tutte le colorazioni che saranno disponibili, almeno al lancio.

Partiamo da Huawei P40, modello base che sarà disponibile nelle tinte Black, Blush Gold, Silver Frost, Deep Sea Blue e Ice White. Le stesse colorazioni le ritroveremo sulla variante Pro, così come il display forato che ospiterà una doppia fotocamera frontale. A cambiare sarà la tipologia di pannello, ovvero uno schermo flat privo di curvature pronunciate, oltre che le dimensioni.

Huawei P40 avrà una diagonale di circa 6.1/6.2″ Full HD+, sicuramente AMOLED e con sensore d'impronte al di sotto del display. L'altro dettaglio che possiamo notare è la tripla fotocamera incastonata nel riquadro posteriore, comprensiva di primario, grandangolare e sensore ToF.

Le cose miglioreranno con Huawei P40 Pro, a partire dal display curvo su tutti e 4 i lati, definito Quad-Curve Overflow. In questo caso dovremmo trovare una diagonale da 6.5/6.7″, forse Quad HD+, anche se P30 Pro era “limitato” in Full HD+. L'altra principale differenza dal modello standard sarà il comparto fotografico, con una quad camera posizionata nello stesso riquadro. Guardando più da vicino è ben visibile il teleobiettivo a periscopio, caratterizzato da un foro quadrato anziché circolare. Questa tipologia di sensore dovrebbe garantire uno zoom ottico 10x, forse spingendosi fino al 100x in modalità ibrida. Trovate maggiori dettagli in questo articolo dedicato.

