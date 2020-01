Huawei P40 Pro PE: i render confermano lo zoom ottico 10x

C'è molta attesa e curiosità attorno alle novità che vedremo integrate lato fotografico da parte di Samsung e Huawei. Entrambe proporranno moduli avanzati sotto vari profili, sia dal punto di vista della qualità intrinseca che dalle opzioni di scatto. Specialmente se si parla di Huawei P40 Pro, la cui quad camera migliorerà il discorso introdotto con la precedente generazione. Non soltanto avremo un sensore primario migliorato, specialmente in fase notturna. In questi giorni i render ufficiosi ce ne hanno mostrato fronte e retro, e proprio quest'ultimo particolare ci svela ulteriori dettagli.

LEGGI ANCHE:

Come trasformare un Huawei Mate 20 in un Mate 30

Grazie alle immagini forniteci dal noto insider Evan Blass possiamo vedere molto da vicino il modulo fotografico di Huawei P40 Pro. Nello specifico, queste immagini riguarderebbero la Premium Edition, caratterizzata dall'utilizzo della ceramica. E secondo le indicazioni del leaker Teme, questa versione dovrebbe offrire features di alto livello anche dal punto di vista fotografico.

This is I think the right way to compare.

S20>P40

S20+ P40 Pro

S20 Ultra>P40 Pro (Premium Edition)#GalaxyS20Series #HuaweiP40Series

— Teme (特米) (@RODENT950) January 17, 2020