Ceramica anche per Huawei P40 Pro PE, come per Galaxy S10+

Uno dei primissimi telefoni a potersi fregiare dell'utilizzo della ceramica fu Xiaomi Mi 6. La storia dovrebbe ripetersi con Huawei P40 Pro, di cui dovrebbe esistere anche una variante non in vetro. Lo rivelano alcuni leaker su Twitter, specificando come le sembianze saranno simili a quelle di Samsung Galaxy S10, anch'esso proposto in ceramica. Le similitudini ci sarebbero anche dal punto di vista delle colorazioni, con modelli White e Dark Gray che dovrebbero affiancarsi a quelli standard. Non viene specificato se si tratterà di varianti limitati ma, vista la difficoltà nel produrre telefoni in ceramica, non lo escludiamo.

Aggiornamento 17/01: adesso abbiamo anche i render ufficiosi di Huawei P40 Pro PE, la variante massima che dovrebbe vantare una costruzione in ceramica.

Vi ricordate quali smartphone sono esistiti in ceramica? A partire dal succitato Xiaomi Mi 6, con la scocca che non soltanto aveva un materiale più pregiato. Aveva anche finiture in oro 24K che lo rendevano particolarmente esclusivo (e difficile da produrre). Altri modelli celebri sono stati Essential Phone, in ceramica e con frame in titanio, a cui sono seguiti LG V35 Signature Edition ma soprattutto la famiglia Xiaomi Mi MIX ed i suoi tre modelli.

