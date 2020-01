Huawei P40 e P40 Pro: tutte le novità della fotocamera

Della serie Huawei P40 e P40 Pro conosciamo già molti aspetti. Ne abbiamo scoperto scocca e display, così come le possibili colorazioni e la data di lancio, e sappiamo che ci sarà anche una versione in ceramica. Ma senza girarci troppo intorno, ciò che catalizza l'attenzione di molti utenti è cosa verrà introdotto di nuovo nel comparto fotografico. Sin dalla nona generazione Huawei ha deciso di puntare tutto sulla qualità di foto e video, arrivando a fare concorrenza ai principali camera phone.

Tutti i dettagli finora svelati sulla fotocamera di Huawei P40 e P40 Pro

Ma quali saranno le novità? Unendo rumors ed ipotesi più fondate, ecco quali dovrebbero essere i cambiamenti. A bordo di Huawei P40 dovremmo trovare una quad camera, munita di sensore primario, teleobiettivo, grandangolo e sensore ToF per l'acquisizione di profondità. Per il momento non sappiamo ancora quanti MP avranno questi sensori, né le specifiche tecniche degli stessi. Secondo il render qua sopra, la dicitura “VARIO-SUMMILUX-H1:1.6-3.4/16-125” coinciderebbe con quella di P30 Pro. Ne conseguirebbe una configurazione composta da un primario con apertura f/1.6, un grandangolare a 16 mm (forse con la capacità Cine Camera di Mate 30 Pro) ed un teleobiettivo f/3.4 con zoom ottico 5X.

Tuttavia, è giusto considerare anche uno degli ultimi render apparsi in rete che raffigurerebbe proprio Huawei P40. In questo caso vediamo una tripla fotocamera, quindi con un sensore in meno, e dalle immagini sembrerebbe essere assente il sensore ToF.

Per quanto riguarda la selfie camera, si parla dell'utilizzo di due sensori da 32+2 MP, con il secondo che sarebbe anch'esso un sensore ToF per migliorare il bokeh.

Ma i rumors si sono concentrati principalmente sul modulo fotografico che troveremmo su Huawei P40 Pro, il vero top di gamma 2019. Qua avremo una penta camera, con un sensore in più rispetto al modello standard, anche se non è ancora stato rivelato a cosa servirà questo. Ipotizzo che Huawei possa aver adottato un sistema simile a quello di Xiaomi Mi Note 10, ovvero un teleobiettivo doppio che ne migliori la lunghezza focale. Non a caso si è vociferato della possibile (e plausibile) adozione di uno zoom ottico 10x. Non è da escludere, altrimenti, che possa essere un “semplice” sensore Macro per la messa a fuoco da molto vicino.

Le novità non riguarderanno soltanto le capacità di zoom, ma anche gli scatti con il sensore principale. Dal 40 MP di P30 Pro si passerebbe ad un nuovo 53 MP, grande 1/1.3″, da sfruttare per ottenere scatti più luminosi e prestanti in fase notturna. Questo grazie all'utilizzo della tecnica di Pixel Binning 4-in-1 che permetterebbe di avere foto sì in 13 MP, ma con pixel da 2.24 μm.

