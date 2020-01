Huawei P40 Pro è stato paparazzato in metro

Fra circa due mesi avrà luogo il keynote annuale per la presentazione di Huawei P40 e P40 Pro. Nel frattempo siamo certi che alcune primissime unità siano già in circolo, come spesso accade in queste circostanze. In modo anche da rifinire il software nell'esperienza quotidiana, i cosiddetti “alpha tester” hanno modo di mettere le mani sui dispositivi ancora non ufficializzati. E queste foto in metropolitana avrebbero come protagonista Huawei P40 Pro, almeno secondo alcuni indizi.

LEGGI ANCHE:

EMUI 10 e Android 10: ecco quali Huawei saranno aggiornati

Le prime foto dal vivo ci svelano (in parte) come sarà Huawei P40 Pro

C'è da dire che la foto in metropolitana sta diventando un classico, quando si parla di leaks più o meno inconsapevoli. Accadde lo stesso proprio con Huawei Mate 30 Pro, con immagini che si sono poi rivelate veritiere. Ma è altresì vero che i mezzi pubblici, specialmente asiatici, sono il modo più “semplice” per scontrarsi con dispositivi non ancora pubblici. Pensiamo, ad esempio, all'inedito Meizu mai rilasciato che avvistammo in metro a Barcellona, durante il MWC 2016.

Ritornando a parlare di Huawei P40 Pro, nell'immagine è possibile notare un display Dual Edge, con una curvatura che appare meno pronunciata che su Mate 30. Inoltre, alzando l'esposizione è possibile notare la dual selfie camera in alto a sinistra, segno della presenza di un display forato. Niente da fare per il retro, abilmente camuffato dalla case anti-leak che è solito essere usato in queste circostanze. Questo per far sì che la fotocamera non venga svelata prima del previsto.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.