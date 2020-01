Huawei P40 Pro sarà uguale a P30 Pro, ma senza notch

Uno dei top di gamma maggiormente attesi che dovremmo vedere al MWC 2020 è Huawei P40 Pro. Di questo modello abbiamo poche ore fa preso in esame il reparto fotografico, mentre questo leak ci parla del suo display. L'immagine postata su Twitter dal leaker Teme ci mostra il presunto vetro dello schermo, messo a confronto con quello di Huawei P30 Pro ed Honor Magic 2. Se dimensionalmente parlando non paiono essere grandi differenze dalla generazione precedente, lo stesso non si può dire in termini di cornici.

Postato in rete il vetro di Huawei P40 Pro, a confronto con gli ex top di gamma

if those are the right p40 pro size is not increasing compared to the p30 pro pic.twitter.com/5w5h8IZHcp — Teme (特米) (@RODENT950) January 13, 2020

Side view, yes you can see front curvature too pic.twitter.com/rM7rGi8q2T — Teme (特米) (@RODENT950) January 13, 2020

P40 pro have steeper curvature compared to the P30 pro, that's because pill shaped punch hole. pic.twitter.com/MS9WOc3Veo — Teme (特米) (@RODENT950) January 13, 2020

Se si parla di cornici laterali, però, non sembrano esserci grandi novità. Sia quelle che il cosiddetto chin appaiono come invariati da P30 Pro a P40 Pro. A cambiare è la cornice superiore, dove adesso non troviamo il tanto controverso notch. Lo schermo di Huawei P40 Pro dovrebbe sbarazzarsene, potendo contare su un display forato con l'apposito spazio per una doppia selfie camera. Cambierebbe anche la curvatura del pannello, adesso più pronunciata ma non raggiungendo gli estremi della serie Mate 30.

Questa curvatura dovrebbe riguardare non soltanto i bordi laterali, ma anche quelli sopra e sotto, anche se probabilmente in maniera meno pronunciata. Parlando di dimensioni, è possibile notare come rispetto a P30 Pro non si notino variazioni, anche se la diagonale dovrebbe leggermente aumentare. Sparendo il notch, si dovrebbe passare dai 6.47″ di P30 Pro ad una diagonale di circa 6.5″.

