Huawei P40 e P40 Pro: data di lancio svelata da EvLeaks

Si continua a parlare insistentemente di Huawei P40 e P40 Pro. Sono tante le voci che, in questi mesi, hanno coinvolto il nuovo flagship di casa Huawei. Malgrado questo, ancora non se ne conosce una precisa data di presentazione. Siamo riusciti a ricavare, nel frattempo, qualche informazione in merito alle caratteristiche del dispositivo, svelando alcuni interessanti dettagli. Sembra, però, che per vedere finalmente questo telefono dovremo attendere la primavera del 2020, molto dopo il MWC che si terrà a fine febbraio. Sempre che la situazione politica fra Stati Uniti e Cina non degeneri.

Aggiornamento 17/01: adesso sappiamo anche quale sarebbe il giorno esatto di presentazione per la famiglia P40. L'evento si terrà in quel di Parigi il prossimo 26 marzo, come indica il celebre leaker Evan Blass aka EvLeaks. Esattamente un mese dopo il MWC 2020 ed esattamente lo stesso giorno del lancio di Huawei P30 e P30 Pro.

Huawei P40 sarà dotato di Android 10

Come era facile immaginale, HarmonyOS non è ancora pronto per sbarcare sui dispositivi mobile di questo tipo. Sebbene alcuni rumor abbiano indicato tale software come possibile candidato per guidare il prossimo device premium del brand, pare che Huawei voglia affidarsi ancora ad Android. Motivo per cui, dunque, questa primavera il colosso cinese presenterà Huawei P40 con a bordo Android 10.

Non abbiamo molte informazioni a riguardo, ma pare che la location sar ancora una volta Parigi. Se le cose dovessero restare tali, poi, sul nuovo flagship di Huawei non dovrebbero più essere utilizzati i Google Mobile Services, bensì gli Huawei Mobile Services. Vedremo, però, che cosa accadrà fino alla prossima primavera, periodo entro il quale potrebbero esserci nuovi stravolgimenti nella vicenda tra la Cina e Trump.

