La serie Huawei P40 riceve la certificazione Bluetooth 5.1

La fine del 2019 è stata “celebrata” da Huawei con la certificazione di numerosi modelli. L'ente Bluetooth SIG ha fatto passare sul suo banco diversi dispositivi del produttore asiatico. E fra di questi dovrebbe esserci la serie Huawei P40, per quanto le sigle non ci lascino intuire chiaramente di che terminali stiamo parlando. Più specificatamente, il 31 dicembre sono stati certificati i seguenti quattro dispositivi, in più varianti: ANA-N29/L04, AI00/L29/L09/AN00/TN00, ELS-TN00/N29/N09/N04/AN10/N39 e ELP-AN10/N39.

Le prime certificazione ci parlano della serie Huawei P40

All'interno di questa lista possiamo trovare smartphone che offrono supporto sia al 4G che al 5G, un indizio che potrebbe confermare la presenza della serie P40. C'è anche da dire, però, che nel 2020 siamo certi che Huawei ed Honor presenteranno telefoni 5G anche nelle altre famiglie di dispositivi. Stando a quanto comparso in rete, quello che appare certo è che anche Huawei P40, dopo Mate 30, godrà del Bluetooth 5.1.

