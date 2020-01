Ultimamente di Huawei P40 si sta parlando in lungo e largo, con diverse voci che si rincorrono fra loro. Non soltanto in quanto alle specifiche tecniche, ma anche nell'aspetto esteriore del dispositivo. Coincidenza vuole che giusto qualche ora fa l'insider OnLeaks abbia postato delle immagini, comunque ambigue, che rivelano le forme di P40 e P40 Pro. E a distanza di pochissimo tempo sono comparse in rete le immagini del case protettivo che accoglierebbe la variante base dei prossimi flagship della casa asiatica.

Aggiornamento 07/01: sono state pubblicate in rete nuove immagini contenente i case protettivi di Huawei P40 Pro. Le trovate in fondo all'articolo.

LEGGI ANCHE:

Huawei Mate XS sarà al MWC 2020: in arrivo in Europa

Questo sarà Huawei P40… ma anche no, almeno sul davanti

Se seguite il mondo dei rumors sulle prossime uscite in fatto di smartphone, probabilmente conoscerete già questo tipo di dinamica. Mano a mano che ci avviniamo alla finestra di lancio di un nuovo modello, i produttori di accessori hanno accesso a dimensioni ed ingombri. Ciò permette loro di agire con anticipo e far sì che, al momento del lancio sul mercato, i possessori possano già acquistare prodotti di terze parti.

È per questo che immagini come queste vanno prese con le giuste pinze, non dandole per oro colato. Con ciò cosa voglio dire? Che l'unico dettaglio degno di attenzione riguarda l'ingombro della fotocamera posteriore. Come tanti altri top di gamma 2020, anche la serie Huawei P40 avrà la fotocamera a riquadro, posizionata in alto a destro. La differenza fra i due modelli sarà il numero di sensori, con una quad camera per P40 ed una penta camera per P40 Pro.

Tutto il resto lascia il tempo che trova, soprattutto per la parte del display, dove ci viene mostrato un telefono full screen. Per il momento non abbiamo un'idea chiara di come sarà lo schermo, ma molto probabilmente sarà un display forato.

Aggiornamento 23/12

Il leaker indiano Sudhanshu Ambhore ci mostra altre immagini del case protettivo di Huawei P40. I dettagli rimangono i medesimi dei precedenti, confermando ulteriormente quello che dovrebbero essere il design dello smartphone.

Huawei P40 TPU case. pic.twitter.com/uUYSaLqfr6 — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) December 22, 2019

Aggiornamento 07/01

Altri case sono stati postati su Twitter dal leaker Teme, per quanto ci tenga a specificare che la configurazione della fotocamera non sia da prendere come definitiva. Vediamo anche il display curvo, con un foro per ospitare la doppia selfie camera.

P40 pro case render. Different angles show the curvature of the screen.#HuaweiP40Pro pic.twitter.com/fB4Sx6sv1V — Teme (特米) (@RODENT950) January 6, 2020

#HuaweiP40Pro

More case renders

This reminds me of Nokia N8 pic.twitter.com/847gj6IdvS — Teme (特米) (@RODENT950) January 6, 2020

Non perdere alcuna notizia in tempo reale e le migliori offerte dedicate anel canale Telegram dedicato!