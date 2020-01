Huawei P40 si prepara a rombare anche in salsa Porsche

Nel 2015 Huawei decise di dividere la propria proposta di fascia alta in due modelli. Erano i tempi di Huawei P8, all'epoca disponibile anche come P8 Max, a cui sono poi susseguiti P9 e P9 Plus, P10 e P10 Plus. Nel 2018 il “Plus” è stato sostituito da “Pro” e adesso con Huawei P40 dovremmo assistere ad un ulteriore cambio di passo. Sappiamo già che Huawei P40 ci sarà anche sotto forma di P40 Pro e P40 Pro PE, con quest'ultimo che potrebbe prendere il suffisso di “Premium Edition”.

Huawei P40 dovrebbe farsi anche nella versione Porsche Edition

So there is 4 flagship models after all

3 P40, 1 Porsche 🤨🤔 — Teme (特米) (@RODENT950) January 17, 2020

Ma non finisce qua, perché secondo le indiscrezioni di Teme ci sarà anche un top di gamma in versione Porsche Edition. La collaborazione con la casa automobilistica è iniziata nel 2016 con l'avvento della serie Mate 9. Una partnership che è poi proseguita in ogni autunno susseguente con Mate 10, Mate 20 e Mate 30. Un unico cambio c'è stato nel 2018 quando, con il lancio della famiglia P20, venne lanciato Huawei Mate RS Porsche Design.

A due anni di distanza, il legame con Porsche dovrebbe essere riportato sul palco del keynote primaverile, questa volta con Huawei P40. C'è da dire, però, che non è stato specificato se il modello siglato Porsche apparterrà alla serie P40 meno. Non è da escludere che questo quarto flagship possa essere un possibile Huawei Mate RS 2.

