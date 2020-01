Huawei P40 Lite come Nova 6 SE, fra render e display

Per quanto il ban USA abbia gettato un'ombra fatta di dubbi sul futuro della serie P40, il trittico dovrebbe includere anche Huawei P40 Lite. Che l'azienda sia solita fare un po' di confusione con le sigle non lo scopriamo certo oggi: stessi modelli ma nomi diversi a seconda del paese di commercializzazione. Lo stesso è accaduto con Huawei P30 Lite, precedentemente arrivato in Asia sotto il monicker di Huawei Nova 4e. Vi sorprende, quindi, scoprire che P40 Lite corrisponderà a Huawei Nova 6 SE?

Aggiornamento 04/01: se ci fossero dubbi sulla natura di P40 Lite, le immagini postate su Twitter dal leaker Sudhanshu Ambhore ce lo confermano. Le trovate in fondo all'articolo.

Huawei Nova 6 SE arriverà da noi come Huawei P40 Lite nel 2020

La serie Huawei Nova 6 è stata annunciata ufficialmente pochi giorni fa e, oltre al modello principale con 5G, ne è stato presentato uno a costi più modici. E come da “copione”, Huawei Nova 6 SE non arriverà qua da noi, o meglio, lo farà sotto mentite spoglie. In Europa bisognerà aspettare i primi mesi del 2020, nei quali sarà reso ufficiale Huawei P40 Lite, almeno secondo le parole del leaker Teme. Ma di lui ci fidiamo, sia per l'attendibilità da egli dimostrata negli anni, sia per le succitate dinamiche da parte di Huawei.

Ecco, quindi, quale dovrebbe essere la scheda tecnica di Huawei P40 Lite:

Display LCD da 6.4″ Full HD+ (2310 x 1080 pixel) con densità di 398 PPI;

(2310 x 1080 pixel) con densità di 398 PPI; dimensioni di 159.2 x 76.3 x 8.7 mm per 183 g;

processore octa-core HiSilicon Kirin 810 ;

; GPU ARM Mali-G52 MP6;

8 GB di RAM;

di RAM; 128 GB di storage espandibile via microSD fino a 256 GB;

di storage espandibile via fino a 256 GB; lettore d'impronte laterale;

quad camera da 48+8+2+2 MP con apertura f/1.8-2.4-2.4-2.4, autofocus PDAF, grandangolare, macro e per la profondità e flash LED;

con apertura f/1.8-2.4-2.4-2.4, autofocus PDAF, grandangolare, macro e per la profondità e flash LED; fotocamera frontale da 16 MP con apertura f/2.0;

con apertura f/2.0; supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou, USB Type-C;

batteria da 4200 mAh con ricarica rapida;

con ricarica rapida; sistema operativo Android 10 con EMUI 10.

Aggiornamento 04/01

Il vetro protettivo postato da Sudhanshu Ambhore conferma il display forato anche per Huawei P40 Lite. Introdotto con Honor View 20, nel 2020 sarà presente su diversi smartphone di casa Huawei ed Honor.

