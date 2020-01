Huawei P30 Lite si sta per aggiornare alla EMUI 10

Se siete fra i possessori di Huawei P30 Lite, allora non potrà che farvi piacere sapere che è in preparazione il roll-out stabile dell'aggiornamento alla EMUI 10. La nuova UI è già arrivata su oltre 10 milioni di dispositivi, a cui a breve si aggiungerà anche il modello minore della famiglia P30. Anche se è già stata rilasciata una variante 2020 del telefono, per avere l'ultima versione del software Huawei sarà necessario attendere ancora qualche giorno.

Finisce la fase Beta, la EMUI 10 sta per debuttare stabilmente su Huawei P30 Lite

Ecco quanto dichiarato ufficialmente dalla divisione indiana di Huawei:

“Siamo lieti di informarvi che il BETA Testing di Android 10 / EMUI 10 per Huawei P30 Lite si è concluso recentemente. Siamo nella fase finale per il rilascio del software, la versione stabile di Android 10 è attesa per la terza settimana di gennaio 2020.“

Mancano pochi giorni, quindi, al debutto ufficiale di Android 10 ed EMUI 10 a bordo del dispositivo. Trattandosi di un comunicato di Huawei India, non è dato sapere quando ciò accadrà anche qua da noi in Italia. Non dovrebbe mancare molto, comunque, perciò non mancheremo di farvi sapere quando arriverà nel nostro paese.

