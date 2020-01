Huawei P20/P20 Pro: la EMUI 10 Stabile in arrivo in Europa

La EMUI 10 sta per arrivare anche sui modelli europei No Brand di Huawei P20 e P20 Pro. Lo segnalano sia alcuni utenti italiani che tedeschi, i quali hanno ricevuto una notifica di aggiornamento in queste scorse ore. La build in questione è la EMUI 10.0.0.129 (C432E3R1P3log), anche se non è ancora chiaro se riguardi soltanto il modello Pro o meno. Fra le novità introdotte troviamo il Tema Scuro, la nuova UI con colori Morandi ed altro ancora.

Aggiornamento 13/01: dopo l'iniziale fase di beta testing, l'aggiornamento stabile alla EMUI 10 sta per giungere anche su Huawei P20 e P20 Pro. Bisognerà ancora attendere un po', dato che il lancio ufficiale è previsto per marzo. Ecco quanto dichiarato da Huawei Italia:

“Il lancio dell'aggiornamento di Android 10 dovrebbe iniziare a marzo. L'implementazione può richiedere fino a 4 settimane, si prega di essere pazienti. Cordiali saluti, Carlotta di HUAWEI Mobile“

LEGGI ANCHE:

Huawei Nova 6 5G: svelata la scheda tecnica completa

Parte il programma EMUI 10 Beta per Huawei P20 e P20 Pro

Se fate parte del programma Beta e non aveste ancora ricevuto la notifica, dovrete attendere il corso delle prossime ore per averla. Nel frattempo, ecco il changelog ufficiale riportato nell'update:

Changelog

EMUI 10.0 is here. The new version captivates with an original UX-style, which makes your device appear in a refreshingly new look. The version is also equipped with brand new features that bring them joy and make everyday life easier.

A multi-layered and stunning new UX style!

Magazine Design

Integrates the magazine style layout for a more enjoyable and natural reading experience.

Integrates the magazine style layout for a more enjoyable and natural reading experience. Morandi color

Subtle colors make the ad appear friendlier and more pleasant.

Subtle colors make the ad appear friendlier and more pleasant. Animations

Dynamic, natural animations for page transitions, app launches and other scenarios.

Non perdere alcuna notizia in tempo reale e le migliori offerte dedicate anel canale Telegram dedicato!