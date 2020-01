Huawei P20 Pro si aggiorna con le patch di dicembre

Da qualche giorno la EMUI 10 in veste stabile è finalmente arrivata sui modelli Huawei P20 Pro (così come sul modello base). E a distanza di poco tempo è partito il roll-out di un ulteriore nuovo aggiornamento, questa volta meno incisivo. Per il momento è ancora basato su EMUI 9.1 Stabile, nell'attesa che l'ultima versione della UI sia disponibile in larga scala anche in Italia.

Un nuovo aggiornamento software giunge a bordo di Huawei P20 Pro

L'aggiornamento in questione include la EMUI 9.1.0.371 (C432E8R1P11) e riguarda i modelli No Brand di Huawei P20 Pro. Per il momento è arrivato su pochi modelli, mentre verrà rilasciato per tutti nel corso dei prossimi giorni. Il changelog ufficiale risulta piuttosto striminzito, in quanto include esclusivamente le patch di dicembre.

Sicurezza Integra le patch di sicurezza di Android rilasciate nel Dicembre 2019, per una maggiore sicurezza del sistema. Per maggiori informazioni sulla sicurezza di Huawei aggiornamenti del sistema EMUI visita la pagina ufficiale di Huawei: https://consumer.huawei.com/it/support/bulletin/2019/12/.



