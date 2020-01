Huawei P20 e P20 Pro: arrivano le patch di sicurezza di gennaio 2020

Mentre continuano a susseguirsi i rumor riguardanti Huawei P40 e tutta la nuova famiglia, l'azienda resta concentrata anche sui device più “datati”. Da quando il brand ha cominciato a subire qualche attacco dagli Stati Uniti, a causa del ban, le cose non sono più state le stesse, ma questo non ha fermato la sua voglia d'innovazione. Motivo per cui, nelle scorse ore, Huawei P20 e P20 Pro hanno cominciato a ricevere le nuove patch di sicurezza di gennaio.

Tante novità per Huawei P20 e P20 Pro

Sembra che da parte del colosso cinese non ci sia l'intenzione di abbandonare i propri smartphone, anche quelli non più così recenti. Sebbene il brand sia focalizzato sui nuovi modelli, da presentare a breve, il team di sviluppo continua a mostrare una certa costanza con gli aggiornamenti. Huawei P20 e P20 Pro, dunque, stanno ricevendo le patch di sicurezza di Android di gennaio 2020, ma non solo.

LEGGI ANCHE:

Huawei P40 e P40 Pro: data di lancio svelata da EvLeaks

Con la nuova EMUI 10, che ora si aggiorna alla versione 10.0.0.156, sono state implementate alcune correzioni di sistema, di cui 16 di livello elevato. Dando un'occhiata al changelog completo, infatti, troviamo anche alcune ottimizzazioni a livello audio, un miglioramento delle prestazioni generali e la risoluzione di certi problemi riguardanti solo le varie scorciatoie delle applicazioni.

