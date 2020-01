Huawei P Smart 2019 e Honor 8X: arriva la EMUI 10

Per quanto il suo rilascio sia stato interrotto su alcuni modelli e confermato che non arriverà su altri, l'espansione della EMUI 10 continua. Come previsto nella roadmap ufficiale, il roll-out è ufficialmente partito sia per Huawei P Smart 2019 che Honor 8X, portando l'ultima versione della UI su altri due modelli di fascia media. Come spesso accade in questi casi, la prima fase di aggiornamento parte dall'Asia, come nel caso del mid-range Honor. Per P Smart 2019, invece, la notizia riguarda tutti gli utenti, trattandosi di un dispositivo pensato per l'utenza occidentale.

La EMUI 10 inizia ad essere rilasciata su Huawei P Smart 2019 e Honor 8X

Per quanto riguarda proprio Huawei P Smart 2019, la versione della release è la EMUI 10.0.0.158 ed ha un peso di 3.93 GB. Oltre a ciò, è in fase di rilascio anche un altro aggiornamento per chi aveva già questa versione del software. Si tratta della EMUI 10.0.0.134 e porta con sé le patch di dicembre 2019 per il comparto sicurezza.

Spostandoci su Honor 8X, l'aggiornamento alla EMUI 10 riguarda per il momento esclusivamente il mercato indiano. In questo caso si tratta della EMUI 10.0.0.170 ed ha un peso di circa 3.53 GB. Non mancheremo di farvi sapere se e quando questo update giungerà anche qua nelle nostre terre.

