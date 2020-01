Huawei Nova 7i: arriva il 14 febbraio, ma è davvero un nuovo smartphone?

Sembra che Huawei, nonostante il ban, non abbia nessuna intenzione di mollare la presa. Tutti i problemi derivanti dalle questioni politiche con gli Stati Uniti non stanno affossando il colosso cinese. Ci sono state inevitabilmente, però, anche alcune ripercussioni a livello economico. Malgrado questo, dunque, pare che sia in dirittura d'arrivo un nuovo device. Si tratta di Huawei Nova 7i, che di fatto non rappresenta proprio un “nuovo” smartphone.

Huawei Nova 7i, ovvero Huawei Nova 6 SE

Da quello che abbiamo potuto apprendere in queste ore, pare che Huawei stia cercando di differenziare alcuni prodotti. A livello di nomenclatura, però, potrebbe generare confusione questo tipo di strategia. Nella giornata del 14 febbraio, infatti, verrà presentato in Malesia un nuovo device, ovvero Huawei Nova 7i. Dovrebbe trattarsi, però, di un re-brand di Huawei Nova 6 SE, presentato in Cina qualche mese fa.

Dando un'occhiata alle specifiche tecniche, dunque, troviamo un SoC Kirin 810, accompagnato da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Questo dovrebbe implementare, poi, la nuova EMUI 10, basata ovviamente su Android 10. A causa del ban degli Stati Uniti, inoltre, questo device non dovrebbe montare i servizi Google.

Sulla parte frontale avremo un display da 6,4 pollici di diagonale, quindi un'unità LCD con risoluzione FHD+ ed un foro che contiene la fotocamera frontale da 16MP. Sul retro, invece, dovrebbe trovare spazio un sensore principale da 48MP, coadiuvato dalla presenza di un obiettivo grandangolare da 8MP, così come un sensore macro da 2MP ed un ulteriore sensore da 2MP per il calcolo della profondità di campo. Non mancheranno, poi, una batteria da 4.200 mAh con supporto alla ricarica rapida da 40W. Attendiamo ulteriori informazioni riguardo i prezzi, sebbene Huawei Nova 6 SE venga venduto attualmente in Cina a circa 290 euro.

