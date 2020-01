Huawei Nova 6 e Honor V30 si aggiornano: ecco le novità

È nuovamente tempo di aggiornamenti per il team software di casa Huawei ed Honor. Questa volta a ricevere un nuovo update sono Huawei Nova 6 ed Honor V30, due degli ultimi modelli di fascia alta proposti a fine 2019. Entrambi, infatti, sono modelli a dir poco simili, basati su Kirin 990, con display IPS da 6.57″ Full HD+ e tripla fotocamera da 40+8+8 MP.

Nuovi aggiornamenti giungono su Huawei Nova 6 e Honor V30

Nel caso di Huawei Nova 6, l'aggiornamento introduce la build EMUI 10.0.1.160, anche per il modello con supporto 5G. Non manca un update anche per Nova 6 SE, in questo caso con la EMUI 10.0.1.130. Per Nova 6, l'aggiornamento ottimizza la qualità fotografica in determinati contesti, oltre a migliorare la stabilità di sistema. Per Nova 6 SE, invece, vengono risolti i problemi in chiamata, ottimizzato lo sblocco tramite sensore ID e migliorata la stabilità di sistema.

Passando ad Honor V30, l'aggiornamento porta con sé la Magic UI 3.0.1.160, anche in questo caso riguardante pure il modello 5G. Il changelog completo specifica come l'update ottimizza gli effetti della fotocamera per alcune scene e la stabilità di sistema.

