È tempo di aggiornamento per i possessori di Huawei Nova 5T. Nell'attesa che venga presentato ufficialmente il sesto capitolo della serie, il team software ha iniziato il roll-out della EMUI 10 nella sua versione stabile su 5T. Il rilascio riguarda anche il nostro continente, perciò anche gli utenti italiani dovrebbero riceverlo nel corso delle prossime ore.

Aggiornamento 20/01: come previsto, l'update ha iniziato ad essere rilasciato anche in Italia. L'update nostrano riguarda la build EMUI 10.0.0.184, con un peso di circa 4.65 GB e le patch di sicurezza di dicembre.

L'aggiornamento in questione porta lo smartphone alla versione EMUI 10.0.0.168, con un peso di circa 4.5 GB, come accaduto di recente per la serie Mate 20 e P30. Le novità introdotte con la EMUI 10 partono dalla nuova UI Magazine Style, fra redesign estetico ed ottimizzazioni grafiche con tinte Morandi ispirate al pittore italiano Giorgio Morandi. È stato migliorato anche l'Always-On Display, non più esclusivamente in bianco e nero ma anche con opzioni a colori. Un'altra novità rilevante è l'aggiunta del Tema Scuro che, grazie allo schermo OLED, permette minori consumi e meno affaticamento della vista .

