Huawei MatePod: nuove cuffie in arrivo con la serie P40?

In occasione del MWC 2020 dovrebbe aver luogo il lancio della serie Huawei P40. Il produttore ci ha abituato al lancio di più prodotti in occasione degli eventi principali e così dovrebbe accadere anche con P40. Si era vociferato di un possibile cambio di nome per alcuni degli accessori sotto il brand Nova, ma così potrebbe non essere. L'ultimo brevetto MatePod potrebbe cambiare le carte in tavola, visto che i rumors suggeriscono che possa indicare un nuovo modello di cuffie.

Huawei MatePod: il brevetto potrebbe anticipare nuove cuffie

Depositato presso l'EUIPO (European Union Intellectual Property Office) lo scorso 6 gennaio, il monicker Huawei MatePod indica un prodotto appartenente alla categoria “headsets & earphones“. Pertanto è innegabile che ci si troverà di fronte ad un prodotto audio, visto che il suffisso “pod” spesso è utilizzato da dispositivi del genere. Basti pensare alle TicPods o alle più celebri AirPods. Così facendo, Huawei andrebbe ad omologare i prodotti del proprio ecosistema, affiancandosi a terminali come Huawei MateBook, MatePad e la stessa serie Mate lato smartphone.

