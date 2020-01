Huawei lancia i nuovi Matebook X Pro 2019 e MateBook D 14/15″

Nel mentre la divisione smartphone di Huawei divorzia ufficialmente da Google, quella dei notebook si arricchisce di nuovi modelli (assieme alla nuova Band 4 Pro). Sono tre le macchine che si aggiungono al parco dispositivi dell'azienda, a partire dal più pregiato Huawei MateBook X Pro 2019. Presentato praticamente un anno fa al MWC 2019, giunge nel nostro paese soltanto ora per via delle complicazione del ban USA. Assieme ad esso arrivano anche due nuovi modelli per la fascia inferiore, ovvero Huawei MateBook D nei taglio da 14″ e 15″.

Tre nuovi modelli si aggiungono all'ecosistema di notebook Huawei

Come per il modello precedente, Huawei MateBook X Pro 2019 offre un ottimo colpo d'occhio con il display touch Ultra FullView da 13.9″ 3000 x 2000 pixel con gamut RGB del 100%. Il rapporto in 3:2 è accompagnato da una screen-to-body ratio del 90%, grazie a cornici veramente contenute. Di conseguenza, la webcam rimane integrata all'interno della tastiera, laddove troviamo anche il tasto con sensore ID con autenticazione Windows Hello.

Pesa 1.33 kg, è spesso 4.6 mm ed integra un comparto hardware basato su chipset Intel Core i7-8565U, coadiuvato da 8 GB di RAM ed un SSD da 512 GB. La componente grafica è gestita dalla scheda video dedicata NVIDIA GeForce MX250 da 2 GB GDDR5 ed il tutto è alimentato da una batteria da 57.4 Wh. Il settore I/O comprende due porte USB Type-C, di cui una Thunderbolt 3, ed una porta USB Full Size, oltre all'ingresso mini-jack. Sempre parlando di connettività, troviamo supporto a Huawei Share 3.0 OneHop per la condivisione rapida con lo smartphone con EMUI 10 (500 foto in 1 minuto o 1 video da 1 GB in 35 secondi).

Disponibile dalle prossime settimane presso Huawei Experience Store di Milano e negozi di elettronica di riferimento, la colorazione unica Gray sarà acquistabile a 1699€.

Passando ai nuovi Huawei MateBook D, in questo caso la configurazione è basata su AMD Ryzen 5 3500U, assieme ad una GPU Radeon Vega 8, così come 8 GB di RAM e 256/512 GB di storage ed una batteria da 42/56 Wh. Da segnalare come il modello da 15″ sia dotato di una doppia memoria HDD e SSD, con tecnologia G-Sensor che salvaguarda i dati da possibili cadute.

Il display da 14″ e 15.6″ è un pannello FullView Full HD, con cornici molto sottili ed una screen-to-body ratio dell'84% e anche qua la webcam è sotto la tastiera. La scocca è spessa 15.9/16.9 mm ed ha un peso di 1.38/1.53 kg, integrando 2 porte USB Full Size, 1 porta USB Type-C ed un ingresso HDMI. In questo caso i prezzi sono di 649€ per il modello da 14″ e 699€ per quello da 15″.

Per tutti e 3 i notebook in questione, effettuando un preordine entro il 12 febbraio e l'acquisto entro il 29 febbraio avrà in regalo un Huawei Watch GT 2 nella colorazione Matte Black.

