Huawei Mate XS sarà migliorato per il MWC 2020

Dopo mesi e mesi di attesa, finalmente Huawei Mate X è stato reso ufficiale in Cina (ma non in Europa). L'azienda ha anche spiegato il perché ci siano stati tutti questi ritardi. E per l'occasione ha sfruttato il palcoscenico per svelare una piccola sorpresa che risponde al nome di Huawei Mate XS. Rispetto a quanto si sapeva prima, non ci sarà uno bensì due modelli di pieghevole: ma quali sono le differenze?

Aggiornamento 15/01: in vista del MWC 2020, si vocifera che Huawei Mate XS sarà migliorato per l'occasione. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

LEGGI ANCHE:

Huawei Mate 30: previsioni di vendita più che positive

Huawei Mate XS ufficiale, ma bisognerà attendere ancora tempo

Huawei Mate X sarà disponibile all'acquisto per l'utenza cinese a partire dal 15 novembre, ma c'è qualcosa che potrebbe far storcere il naso ai tech entusiast. Essendo stato presentato in occasione del MWC 2019 di fine febbraio, l'hardware non è propriamente quello di ultima generazione. Per quanto possano essere dettagli, all'interno di Mate X c'è il Kirin 980, il SoC di fine 2018 che ha caratterizzato l'impianto di Mate 20 e P30.

Per vederlo con il più recente Kirin 990 ci sarà da attendere ancora, più precisamente marzo 2020. L'azienda ha così deciso di relegare questo componente al succitato Huawei Mate XS, la prossima versione del pieghevole. Il perché sia stata fatta questa scelta, anziché integrare il Kirin 990 direttamente nel Mate X attuale, non è ben chiaro. La motivazione potrebbe essere la stessa dei motivi del ritardo del dispositivo che verrà venduto a metà novembre. Mi riferisco alla volontà di rendere quanto più sinergici hardware e software, data la sua particolare natura flessibile.

Aggiornamento 19/12

Se al MWC 2019 di Barcellona c'è stata la presentazione del primo Mate X, al MWC 2020 lo vedremo nuovamente presentato ma sotto forma di Huawei Mate XS. La forma sarà praticamente la stessa, ma con migliorie che prevederanno uno schermo più resistente e la sostituzione del Kirin 980 con il più recente Kirin 990. Ma la notizia più interessante è che il pieghevole sarà venduto in Europa nel corso del Q1 2020, per quanto probabilmente senza servizi Google. Il lancio dovrebbe così avvenire assieme alla famiglia Huawei P40, di cui abbiamo visto poche ore fa i render ufficiosi.

Aggiornamento 15/01

Sembrerebbe proprio che Huawei Mate XS sia più che una semplice variante migliorate di Mate X. Oltre a Kirin 990 ed una fotocamera forse più evoluta, il pieghevole beneficerebbe di una costruzione più solida ed un display meno costoso da produrre. Quest'ultimo aspetto potrebbe ripercuotersi positivamente sul prezzo di vendita, anche se aspetterei prima di esultare. Ma non finisce qua, perché Mate XS dovrebbe essere anche più compatto rispetto a Mate X.

Non perdere alcuna notizia in tempo reale e le migliori offerte dedicate anel canale Telegram dedicato!