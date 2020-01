Ecco quanti Huawei Mate X sono stati venduti

Al MWC 2020 di Barcellona si parlerà senz'altro di pieghevoli, con l'annuncio di Huawei Mate XS che dovrebbe bissare quanto accaduto alla kermesse catalana del 2019. Nel frattempo, l'andamento delle vendite del primo Huawei Mate X si sta rivelando piuttosto proficuo. La stessa società ha rivelato alcune prime cifre sommarie ma che comunque ci danno un'idea piuttosto concreta della situazione.

Huawei Mate X sta vendendo bene, in vista del secondo capitolo

Tolto il dispositivo di Huawei, l'unico dispositivo pieghevole attualmente in circolazione è Samsung Galaxy Fold. In vendita dal mese di settembre 2019, ad oggi ha venduto qualcosa come 400/500.000 unità. Per Huawei Mate X, invece, le vendite sono partite due mesi dopo, da novembre 2019, e la situazione è apparentemente più favorevole. Le stime dell'azienda parlano di 100.000 unità al mese, perciò finora dovrebbero aggirarci attorno alle 200.000 unità complessive.

I numeri sembrerebbero essere quasi equivalenti, ma bisogna fare una considerazione non da poco, ovvero che Huawei Mate X è venduto solamente in Cina. La diffusione globale la si dovrebbe avere con il suddetto Huawei Mate XS, per quanto la mancanza di certificazione Google rallenterà il tutto.

