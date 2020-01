Huawei Mate X: arriva l’Open Beta per la EMUI 10

Secondo gli ultimi report pubblicati in rete, pare che Huawei Mate X stia riscuotendo un discreto successo. Sebbene questo sia arrivato estremamente in ritardo sul mercato, ha proposto una soluzione differente in ambito Android, dando avvio ad una vera e propria rivoluzione. Come Samsung Galaxy Fold, infatti, tale device pieghevole ha incontrato non pochi problemi lungo il proprio percorso. Malgrado questo, però, l'azienda è riuscita a commercializzarlo ed ora pare che sia destinato a ricevere anche il primo grande update, con Android 10.

Huawei Mate X riceverà presto Android 10

Non manca davvero molto al rilascio della nuova EMUI 10 di Huawei, su questo Mate X. Da quello che abbiamo potuto apprendere online, infatti, pare che la Open Beta sia appena stata aperta, e tutti vi possono partecipare. Dovrete solo accedere alla relativa applicazione e ricercare la build che vi porterà direttamente all'interno di tale software. Dobbiamo ricordarvi, però, che trattandosi sono di una primissima beta, questa potrebbe essere affetta da diversi problemi e malfunzionamenti.

Huawei Mate XS certificato con Android e ricarica da 65W

In attesa di scoprire le prossime mosse del brand cinese, in merito proprio ai dispositivi pieghevoli, potete testare questo software sul vostro Huawei Mate X. Speriamo, dunque, che la versione stabile di questo software arrivi molto presto, magari già entro la metà del 2020.

