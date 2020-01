Huawei Mate 40 Pro con penta camera a X in questo brevetto

Il mondo dei leaks prosegue incessante, senza troppo badare a quelle che sono le uscite in dirittura d'arrivo. Anche se l'attenzione è tutta rivolta a Huawei P40 e P40 Pro, in rete già si inizia a vociferare di Huawei Mate 40 Pro. Questo grazie ad un nuovo brevetto depositato dall'azienda in Germania presso il DPMA, in cui vediamo un dispositivo molto simile alla serie Mate 30. Il lancio dei nuovi Mate non avverrà prima dell'autunno 2020, ma queste immagini ce ne potrebbero dare un primissimo assaggio.

LEGGI ANCHE:

Huawei, Xiaomi, Samsung: quanto dovremo attendere per il 6G?

Questo brevetto ci mostra come potrebbe essere Huawei Mate 40 Pro

Nei documenti comparsi in rete vediamo una parte frontale pressoché identica a quella di Huawei Mate 30 Pro. Il pannello Waterfall è interrotto unicamente dai bordi e soprattutto dalla tacca superiore. Questo notch piuttosto ingombrante è da imputare all'utilizzo del Face ID, pratica quasi scomparsa ad eccezione di iPhone 11 ed Google Pixel 4. Girandolo sul posteriore questo inedito Huawei mostra anche qua similitudini con Mate 30, visto il modulo circolare adoperato, contornato da un cerchio ed affiancato dal modulo flash LED. Quello che cambia è il numero di sensori, passando da una quad camera ad una penta camera.

In realtà, più che di Mate 40, potremmo essere di fronte ad una possibile variante di Huawei Mate 30 Pro. Non ci meraviglierebbe scoprire che il produttore stia preparando un nuovo modello, vista l'usanza di scombinare i piani e sorprenderci con nuovi modelli, spesso pensati soltanto per alcuni paesi.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.