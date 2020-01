Huawei Mate 30 Pro non cede ai maltrattamenti di JerryRigEverything! | Video

Qualche tempo fa Huawei ha lanciato sul mercato il suo primo flagship senza servizi Google. Con Huawei Mate 30 Pro, dunque, ha voluto davvero dare un esempio di forza in tale ambito, mostrando tutta la propria esperienza con gli smartphone. Nonostante questo, però, qui in Europa il device non ha avuto un enorme successo, pur presentando caratteristiche tecniche da primo della classe. Sembra, inoltre, che tale dispositivo sia stato costruito anche molto bene, almeno stando ai risultati ottenuti nei test di resistenza di JerryRigEverything.

Mate 30 Pro supera tutti i test di resistenza

Da quello che abbiamo potuto apprendere dando un'occhiata al video di JerryRigEverything, Huawei Mate 30 Pro è un device molto robusto. Come in ogni prima parte, infatti, il noto personaggio di YouTube ha cercato di graffiare più volte le varie superfici del device. Grazie al vetro Corning Gorilla Glass 6, dunque, questo smartphone ha resistito alla perfezione fino al livello 5, per cedere qualche punto solo al livello successivo. Quello che ha resistito meno, invece, è la cornice in alluminio che, a dire il vero, ha subito parecchi danni.

LEGGI ANCHE:

Huawei: l’UE applica regole meno restrittive per il 5G

Ovviamente anche il test di piegamento della struttura è stato superato con successo, non mostrando la minima incertezza. Nel momento in cui sono state poste alcune punte sulla sua superficie, il device non si è scalfito, segno che l'intero assemblaggio è davvero ottimo. Nel caso in cui, comunque, vogliate dare un'occhiata voi stessi alle prove effettuate, vi lasciamo qui sopra il relativo video.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.