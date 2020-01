Huawei Mate 30 Pro Gold spunta su TikTok, ma c’è il trucco

Aspettando i futuri dispositivi della serie P40, su TikTok – il noto social musicale – è spuntato Huawei Mate 30 Pro nella colorazione Gold, super luccicante e forse “leggermente” tamarra. Ma sarà davvero in dirittura d'arrivo una nuova colorazione?

Huawei Mate 30 Pro arriverà nella colorazione Gold?

Al momento del lancio, Mate 30 Pro è stato rilasciato esclusivamente nelle colorazione Emerald Green, Space Silver, Cosmic Purple e Black. Non è da escludere che il colosso cinese possa avere in mente altre colorazioni (ovviamente pensando al mercato cinese), ma per il momento non vi è nessuna conferma in tal senso. Per quanto riguarda il protagonista della clip su TikTok – Huawei Mate 30 Pro Gold – purtroppo o per fortuna (a seconda dei punti di vista), non si tratta di una vera colorazione in arrivo, ma si una semplice cover.

Il top di gamma di Huawei ha debuttato in Italia lo scorso novembre, senza servizi Google. Siete interessati a scoprire se un flagship può fare a meno dei pacchetti di Big G? Allora date un'occhiata alla nostra recensione.

