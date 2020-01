Huawei Mate 30 Pro arriva su Amazon, MediaWorld e Unieuro con GT2 e FreeBuds Lite in regalo

Inizialmente in vendita solo presso il Huawei Experience Store di Milano, ora Huawei Mate 30 Pro – l'ultimo top di gamma del colosso cinese e attuale campione di DxOMark in versione 5G – è pronto al debutto anche su Amazon, MediaWorld e Unieuro. L'azienda ha ampliato la distribuzione del suo flagship in Italia e ha accompagnato il dispositivo con una promozione da non sottovalutare, che permette di ricevere in regalo Huawei Watch GT2 e le cuffie FreeBuds Lite!

Huawei Mate 30 Pro debutto su Amazon, MediaWorld e Unieuro con un doppio regalo!

La promozione è disponibile nei punti vendita aderenti, dal 23 Gennaio fino al 23 Febbraio. Huawei Mate 30 Pro viene proposto al prezzo di 1099.90€ e acquistando il top di gamma si riceveranno il regalo lo smartwatch Huawei Watch GT2 da 46 mm nella colorazione Pebble Brown e le cuffie TWS FreeBuds Lite. Insieme, i due prodotti in regalo hanno un valore commerciale di ben 379€: insomma si tratta di un'occasione d'oro per gli utenti interessati all'acquisto dell'ultimo flagship del brand cinese.

Per aderire alla promozione basterà effettuare il proprio acquisto e registrarsi entro l'8 Marzo 2020 alla pagina dedicata all'iniziativa (la trovate qui). Ovviamente sarà necessario inserire i propri dati e la prova dell'acquisto, in modo da verificare l'idoneità alla promo.

Per quanto riguarda i punti vendita in cui è possibile effettuare l'acquisto di Huawei Mate 30 Pro, oltre allo store ufficiale di Milano il top di gamma è disponibile anche su Amazon, MediaWorld e Unieuro. Per quanto riguarda i link all'acquisto, provvederemo ad aggiornare l'articolo non appena saranno disponibili (per quanto riguarda MediaWorld e Unieuro, Amazon lo trovate in basso).

Per concludere, vi ricordiamo che Mate 30 Pro è il primo smartphone del brand cinese senza i servizi Google, dettaglio che potrebbe spiazzare alcuni utenti. Per scoprire come ci siamo trovati con questo dispositivo, vi lasciamo con la nostra recensione del device.

