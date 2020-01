Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro: nuovo update per display, fotocamera e non solo

Diffusisi nel resto del mondo in questi ultimi mesi, Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro continuano a ricevere aggiornamenti atti a migliorare l'esperienza complessiva. Per esempio, l'ultimo update alla EMUI 10.0.0.195 in corso di rilascio in queste ore vuole ottimizzare comparti quali fotocamera, display e connettività. Si tratta di un aggiornamento che riguarda non soltanto le varianti 4G, ma anche quelle 5G, con accorgimento ad hoc.

Arriva un nuovo aggiornamento su Huawei Mate 30 e Huawei Mate 30 Pro

Per tutti e cinque i modelli, ovvero Huawei Mate 30 4G, Mate 30 5G, Mate 30 Pro 4G, Mate 30 Pro 5G e Mate 30 RS Porsche Design, l'aggiornamento introduce le stesse novità. Queste sono la risoluzione del problema di preview della fotocamera in determinate circostanze, la stabilità del Bluetooth e del touch screen in fase gaming.

Per i modelli 5G, poi, viene introdotto un tema 5G con cui poter personalizzare l'Always-On Display. Infine, per i modelli Pro e Porsche viene introdotta la possibilità di spostare il tasto Shutter flottante su entrambi i lati del display. Questa per la loro peculiarità, ovvero il display Waterfall che ricade sul frame con una curvatura estremamente pronunciata.

