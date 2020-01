Huawei Mate 20 X 5G: arriva EMUI 10 in Europa con Vodafone

Nel mentre la serie Mate 30 si aggiorna non senza dubbi, anche Huawei Mate 20 ed i suoi vari modelli continuano ad essere aggiornati. In Cina è già stata rilasciata, ma la EMUI 10 Stabile sta via via arrivando anche qua da noi in Europa. Anche per Huawei Mate 20 X 5G, uno dei pochi modelli ufficialmente disponibili anche in Italia che permette di connettersi in 5G. Lanciato con Vodafone basandosi sulla precedente EMUI 9.1, l'aggiornamento stabile è adesso in fase di roll-out nel nostro continente.

La EMUI 10 Stabile giunge a bordo di Huawei Mate 20 X 5G

Con un peso di circa 4.3 GB, la release è la EMUI 10.0.0.187, mentre per il modello 4G si tratta della EMUI 10.0.0.180. Vodafone ha anticipato i tempi rispetto agli altri operatori, specialmente in Regno Unito. Nel paese britannico ha fatto prima dei rivali 3, O2 ed EE, rilasciando la EMUI 10 sia per la serie P30 che quella Mate 20. Per gli altri paesi non è dato sapere quando sarà rilasciato, visto che si parla del mese di febbraio come periodo indicativo.

