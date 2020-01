Huawei smentisce i legami con lo spionaggio cinese

Pochi giorni fa una brutta ombra si è abbattuta sull'immagine mediatica di Huawei. Un report stilato dal giornale tedesco Handelsblatt ci va giù pesante, basandosi su un documento confidenziale derivante dal Ministero degli Esteri teutonico. L'azienda avrebbe collaborato con l'intelligence cinese, riportando in auge le voci che vedrebbero nel brand una minaccia per la sicurezza dell'occidente. Da qui ne deriverebbe la necessità di bloccare la presenza di Huawei nelle infrastrutture 5G dei vari paesi partner.

LEGGI ANCHE:

Huawei Mate 30 Pro non cede ai maltrattamenti di JerryRigEverything! | Video

In Germania si vocifera di un possibile legame fra Huawei ed intelligence cinese

Sono già settimane che gli USA stanno esercitando pressione politica nei confronti dei paesi alleati, Germania e Regno Unito in primis. Anche in Italia è avvenuto lo stesso, con il segretario USA Mike Pompeo che mise in guardia la nostra nazione sulle potenziali criticità. E questo report tedesco non può che appesantire ulteriormente la già tesa situazione fra Cina ed occidente.

Come prevedibile, non ha tardato ad arrivare la risposta da parte di Huawei, con una smentita categorica sulle accuse rivolte da parte di Handelsblatt.

“Huawei Technologies non ha mai fatto e non farà mai nulla per compromettere la sicurezza delle reti e dei dati dei propri clienti. L'articolo di Handelsblatt ripete affermazioni vecchie e infondate senza fornire prove concrete di sorta.“

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.