Huawei e Honor interrompono il roll-out EMUI 10 per alcuni modelli

Come sottolineato in più circostanze, la EMUI 10 è già stata rilasciata su più di 10 milioni di smartphone. Gli smartphone Huawei ed Honor si stanno progressivamente mettendo in pari con l'ultima release software, anche con una certa celerità. Ciò non significa che non ci siano intoppi nel processo di aggiornamento, come dimostra l'ultima notizia in arrivo da parte dell'azienda.

La EMUI 10 arriverà in ritardo su alcuni modelli Huawei ed Honor

Huawei ha appena comunicato che il rilascio dell'aggiornamento alla EMUI 10 per la serie Huawei Mate 20. Ecco quanto dichiarato ufficialmente:

“Desideriamo informarvi che la versione stabile di Android 10 / EMUI 10 per i dispositivi della serie Huawei Mate 20 è temporaneamente sospesa. Ti informiamo che inizieremo a rilasciare Android 10 e EMUI 10 entro la fine di gennaio 2020.“

Come prevedibile, questo stop è da imputare alla volontà di svolgere un controllo qualitativo maggiore, prima del rilascio definitivo. Non è ben chiaro, però, a quali mercati faccia riferimento questo stop, visto che in Italia, per esempio, l'update stabile è già stato rilasciato.

Questa interruzione non si limita a soltanto Huawei: anche i top di gamma Honor saranno aggiornati più in là col tempo. Mi sto riferendo a Honor 20, Honor 20 Pro ed Honor Magic 2, precedentemente aggiornati tramite programma Beta. In questo caso il roll-out stabile riprenderà successivamente, ovvero nella seconda settimana di febbraio 2020.

