Negli ultimi giorni vi abbiamo deliziato con tutta una serie di offerte targate MediaWorld, disponibili tramite il triplo Coupon che dà diritto a 35€ di sconto. Per un veloce ripasso date un'occhiata agli articoli deditati, con Redmi 8 a 114€ e i consigli su come risparmiare con i prodotti Smart Home Xiaomi. Ed ora è giunto il momento del triste congedo: a mezzanotte il Coupon da 20€ (che usato insieme ad altri due codici permette di beneficiare di ben 35€ di sconto) non sarà più disponibile. E allora vi lasciamo con le ultime offertone: le cuffie Huawei FreeBuds 3 a 127€ e qualche altro prodotto interessante, sia cinese che non.

Ultime ore per il Coupon MediaWorld: Huawei FreeBuds 3 a 127€, Apple Pencil 2 a 90€, Redmi Note 8T a 164€ e tanti altri in offerta (ancora per poco)

Per i cacciatori di sconti dell'ultimo momento, prima di passare alle Huawei FreeBuds 3 un ripasso è doveroso. Tutto il catalogo di MediaWorld è disponibile in offerta utilizzando i tre codici sconto che trovate di seguito, i quali permettono di risparmiare 35€ sull'acquisto di uno o più prodotti nel carrello (purché il totale sia di almeno 100€). I Coupon da inserire al momento dell'acquisto sono i seguenti:

W2012F4R9B – Risparmio 5€

– Risparmio 5€ W1805P2Z6F – Risparmio 10€

– Risparmio 10€ 110299 – Risparmio 20€

Visto che l'ultimo codice, quello che offre la bellezza di 20€ di sconto, sarà fuori dai giochi a partire da mezzanotte, abbiamo pensato di segnalarvi un'ultima carrellata di offerte super vantaggiose prima della fine. La prima su tutte è quella relativa alle Huawei FreeBuds 3: utilizzando i tre codici il prezzo scenderà a 127€. Davvero niente male! Qui trovate il link all'acquisto mentre – per essere certi di fare centro e per maggiori informazioni sul prodotto – qui trovate la nostra recensione. Per concludere, in basso trovate alcune delle offerte più allettanti di MediaWorld. Non dimenticate di inserire i tre Coupon per ottenere lo sconto!

Come avrete notato, la nostra selezione comprende prodotti hi-tech di tutti i tipi (cinesi e non, cuffie come le Huawei FreeBuds 3, tablet e perfino la celebre Pencil di Cupertino); questo perché i codici possono essere applicati a tutto il catalogo. Insomma, se niente di quello che avete visto è di vostro gradimento… allora non resta che spulciare lo store online in cerca del prodotto che fa al caso vostro. Ricordate solo che il Coupon da 20€ scadrà a mezzanotte (quindi affrettatevi) e che dovrete effettuare una spesa minima di almeno 100€.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.