Insieme ai nuovi modelli della gamma Nova, il colosso cinese ha lanciato anche Huawei Band 4 Pro, versione aggiornata del suo wearable lanciato qualche tempo fa e già protagonista di alcune indiscrezioni nel corso delle scorse settimane. Andiamo a dare un'occhiata al nuovo arrivato e alle differenze con il precedente modello.

Aggiornamento 31/01: da oggi l'ultima smartband Huawei è disponibile anche qua da noi in Italia. Sarà presente all'interno del Huawei Experience Store di Milano, così come nelle catene di elettronica di riferimento. Disponibile nelle varianti Nera e Rossa, sarà acquistabile ad un prezzo di 79.90€.

Aggiornamento 10/12: ecco le primissime immagini hands-on della nuova smartband di casa Huawei. La prima differenza la notiamo nella dotazione, visto che la confezione contiene la nuova piccola basetta per la ricarica. A livello estetico è difficile capire in cosa cambi, visto che le vere novità sono nascoste al suo interno.

Huawei Band 4 Pro ufficiale in Cina: ecco tutte le novità della nuova smartband

In termini di design, la nuova Huawei Band 4 Pro non mostra grandi novità rispetto al modello precedente. La vera differenza è da ricercarsi nel pannello che troviamo a bordo, questa volta una soluzione AMOLED da 0.95 pollici con risoluzione 240 x 120 pixel. Il rinnovato display è in grado di visualizzare fino a 40 caratteri cinesi ed è possibile scegliere tra una selezione di ben 100 quadranti differenti.

Presenti all'appello Bluetooth 4.2, NFC e GPS integrato; quest'ultimo risulta ancora più preciso ed affidabile grazie all'utilizzo dell'algoritmo Firstbeat, che consente di fornire dati ancora più affidabili sui movimenti. Oltre al monitoraggio dell'attività cardiaca e quello del sonno (TruSeen 3.5), è presente anche il rilevamento del livello di saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Huawei Band 4 Pro – Prezzo e disponibilità

Ovviamente troviamo ancora una volta l'impermeabilità fino a 5ATM, così come il supporto alla funzione di pagamento con AliPay, i controlli della musica e tutte le funzionalità legate allo sport. La batteria è un'unità da 100 mAh, ricaricabile tramite una basetta (quindi niente connettore USB a questo giro). Il dispositivo è già in vendita in Cina al prezzo di 399 yuan, circa 51€ al cambio.

