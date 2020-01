Huawei Band 4: la serie arriva in Europa, a partire da 29,99 euro

Da qualche tempo, ormai, tra gli accessori più richiesti per smartphone trovano sicuramente spazio smartwatch e smartband. Nel corso di questi anni, infatti, praticamente tutte le aziende hanno proposto una loro versione di questi prodotti, mostrando talvolta differenze anche sostanziali rispetto alla concorrenza. Tra i tanti brand, dunque, Huawei è una di quelle che da subito ha creduto in questo business. Tanto che la sua serie di smartband è già arrivata alla quarta edizione, con Huawei Band 4, 4e e 4 Pro. Queste, però, arrivano solo ora in Europa in via ufficiale, mostrando prezzi davvero interessanti.

Huawei Band 4, 4e e 4 Pro conquistano l'Europa

Abbiamo spesso parlato di questi prodotti, nel momento in cui venivano annunciati in Cina. Sembra che ora, però, non sarà più necessario acquistarli attraverso canali non ufficiali. Huawei Band 4, 4e e 4 Pro arrivano in Europa e presentano anche prezzi del tutto concorrenziali. Vi ricordiamo, poi, che attualmente tutti i prodotti di cui parliamo sono disponibvili in Germania, ma a breve dovrebbero arrivare anche qui in Italia.

Se diamo un'occhiata al modello più economico, infatti, vediamo che questo parte da 29,99 euro. A tale cifra, dunque, potrete portarvi a casa Huawei Band 4e, un semplice rebrand di Honor Band 5 Sport. Questo modello, comunque, sarà disponibile in due colorazioni: Misty Gray e Sakura Coral.

Alzando il livello di qualità, poi, arriveremo a Huawei Band 4, il modello standard. Questo partirà da un prezzo di listino di 39,99 euro, entrando direttamente in concorrenza con alcuni marchi già presenti sul nostro territorio, come Xiaomi. In questo caso, però, le colorazioni disponibili alla vendita saranno tre: Sakura Pink, Amber Sunrise e Graphite Black.

Se foste interessati al modello top di gamma, infine, dovreste rivolgervi a Huawei Band 4 Pro. Tale prodotto, infatti, è caratterizzato da tutta la migliore tecnologia che può essere introdotta su un device di questo tipo, includendo la misurazione del valore VO2max ed un coach virtuale. In questo caso, dunque, il prezzo di base sale a 79,99 euro e, nella fase iniziale, sarà venduto solo nella colorazione Graphite Black.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.