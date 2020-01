Huawei è stanca di aspettare: addio a Google ma senza rinunciare ad Android

La questione tra il colosso cinese e il governo statunitense potrebbe essere giunta definitivamente al capolinea e stavolta non per una scelta rimarcata da parte degli USA. La diatriba va ormai avanti da mesi, ma ora sembra che per Huawei sia giunto il momento di salutare in via definitiva Google ed i suoi servizi, senza però rinunciare a produrre smartphone Android. Che cosa sta succedendo?

Huawei saluta Google e sceglie i nuovi Huawei Mobile Services per Android

Dopo mesi di attesa, sembra che i vertici di Huawei siano ormai stanchi di attendere un responso definitivo da parte degli USA. Il ban al colosso cinese è attualmente in fase di proroga, gli affari vanno avanti ma le conseguenze si sono fatte sentire. Nel frattempo, la compagnia asiatica ha già presentato tutta una serie di soluzioni indipendenti dai servizi Google, arrivando finanche ad un'alleanza con altri partner per ovviare alla mancanza di certi servizi (come nel caso di Maps e TomTom).

Durante una conferenza tenutasi in Austria, Huawei ha confermato l'impossibilità di ritornare ai servizi Google. Un segnale chiaro, che indica la volontà di non ritornare sui propri passi, quale che sia l'epilogo della diatriba tra l'azienda e il governo USA. Il gigante tecnologico si affiderà completamente ai HMS – Huawei Mobile Services – in modo da prendere le distanze dalla compagnia di Mountain View. Nel corso del 2020 l'azienda dovrebbe investire altri tre miliardi di dollari nei circa 4000 sviluppatori impegnati sulla piattaforma.

Tuttavia i futuri smartphone del brand continueranno ad essere basati su Android, al momento l'unica alternativa possibile. Tuttavia c'è l'intenzione di dedicarci ad un terzo ecosistema per smartphone, che andrà ad affiancarsi ad Android e iOS.

Inoltre Huawei darà il via alla commercializzazione di Mate 30 Pro in Germania nel corso del mese di Febbraio, nonostante la mancanza dei servizi Google. Lo stesso avverrà con i prossimi top di gamma P40 e P40 Pro, in arrivo in Austria (e quindi in Europa) verso fine Marzo. Nelle scorse settimane, il buon evleaks ha anticipato quella che dovrebbe essere la data dell'evento di lancio europeo, fissato per il 26 Marzo a Parigi.

