Il 5G di Huawei piace: quasi 7 milioni di smartphone venduti

In più circostanze abbiamo potuto analizzare l'andamento delle vendite in casa Huawei. Il ban USA ha sì influito sui numeri ottenuti, tarpandole le ali in occidente, ma non in maniera così incisiva come si poteva credere. Probabilmente sarà il 2020 l'anno del vero calo: la stessa Huawei afferma che l'ostracizzazione da parte del governo americano non verrà interrotta. Fatto sta che il 2019 si è rivelato sostanzialmente positivo per le casse del colosso cinese. Anche se si parla di 5G, dove l'azienda si rivela leader non soltanto a livello infrastrutturale, ma anche consumer.

Sale l'apprezzamento per gli smartphone 5G prodotti da Huawei

Il 4G ricopre ancora una fetta quasi totalitaria degli smartphone presenti in circolazione, anche per il parco dispositivi di Huawei. Dei 230 milioni di unità vendute nel 2019, comunque, una percentuale da non trascurare rappresenta i modelli 5G venduti, seppur praticamente soltanto in Cina. Sommando Huawei ed Honor si ottengono 6.9 milioni di telefoni 5G venduti durante lo scorso anno. Questi comprendono Huawei Nova 6, Mate 30, Mate 20 X, Mate X ed Honor V30, gli unici modelli con 5G lanciati finora dalla società.

Tutt'altro passo sarà richiesto durante quest'anno, con il 5G sempre più imperante. Praticamente tutti o quasi i modelli che vedremo lanciati da qui in poi dovrebbero essere in grado di supportare le nuove reti. Da qui nasce l'obiettivo di superare i 50 milioni di unità 5G nei mesi del 2020.

