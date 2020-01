Il Regno Unito userà il 5G di Huawei, ma i limiti gli costeranno

Da un alto sembra che la situazione fra Stati Uniti e Cina sia destinata a migliorare, dall'altra parte però le cose stanno diversamente. Stando alle ultime informazioni comparse in rete, si direbbe che al momento la questione del ban di Huawei sia stata messa da parte. Sono altre le questioni che, al momento, preoccupano il governo statunitense. Pare, in ogni caso, che Trump abbia messo in guardia la Gran Bretagna in questi giorni, proprio in merito all'infrastruttura 5G di proprietà di Huawei.

Aggiornamento 31/01: l'operatore britannico BT parla delle conseguenze negative che le limitazioni a cui andrà incontro Huawei comporteranno. Trovate i dettagli a fine articolo.

Il Regno Unito valuta di sfruttare la rete 5G di Huawei, ma solo in determinate aree

Sembra che da parte del governo britannico ci sia la volontà di ammodernare la propria rete internet. Questa nazione, infatti, avrebbe valutato diverse aziende per la costruzione dell'infrastruttura 5G, tra cui anche Huawei. Si tratta, infatti, di uno dei colossi delle telecomunicazioni, che è molto più avanti rispetto ad altri concorrenti in tale ambito. Gli Stati Uniti, però, non vogliono che tale Paese utilizzi le antenne della società cinese.

Nonostante i divieti, comunque, pare che la Gran Bretagna sia intenzionata a scegliere Huawei, costruendo l'infrastruttuta magari fuori dai centri nevralgici della nazione. Questo andrebbe a salvaguardare la sicurezza nazionale, senza mettere a repentaglio alcun dato sensibile. Vedremo come si evoleverà, dunque, tale questione nei prossimi mesi.

Aggiornamento 20/01

Stando alle ultime informazioni a riguardo, Vodafone e BT hanno intenzione di supportare Huawei per l'installazione dell'infrastruttura 5G in Gran Bretagna. Queste due aziende, infatti, stanno preparando una lettera da inviare al Primo Ministro per fare pressioni in merito a tale questione, affermando che un divieto nei confronti di Huawei potrebbe bloccare la crescita dell'economia digitale del Paese. Da parte sua, il governo, dovrebbe prendere una decisione entro la fine di questo mese.

Aggiornamento 28/01

Il Regno Unito ha stipulato il contratto con Huawei per il 5G. Questo accordo, però, prevede alcune limitazioni in merito alla sicurezza nazionale, dato che il brand cinese è comunque considerato un partner “ad alto rischio”. Tutta l'infrastruttura, dunque, non andrà ad intaccare quelli che sono i centri nevralgici del Paese, con un coinvolgimento che comunque non dovrà superare il 35%. Dovranno essere escluse, poi, aree militari e siti nucleari.

Aggiornamento 31/01

Secondo l'operatore British Telecom, le limitazioni che Huawei avrà nella costruzione dell'infrastruttura 5G porterà a costi maggiori per 500 milioni di sterline (pari a circa 595 milioni di €). Questi costi, spalmati su 5 anni, ricadranno sulle spalle dell'operatore (e quindi dei clienti), come affermato dal senior executive. Ma la stessa BT si è affiancata alla decisione del governo di limitare l'intervento di Huawei nel 5G nazionale.

