Huawei: 240 milioni di telefoni nel 2019, più della metà in Cina

Da quando Huawei ha cominciato a macinare numeri di vendita importanti, non c'è stata partita con quasi nessun competitor. Stando a quanto mostrano i dati, infatti, il colosso cinese è tra i primi posti a livello mondiale per la commercializzazione di smartphone. Nonostante il ban degli Stati Uniti abbia frenato la crescita in Europa, tale brand non ha subito grossi scossoni a livello finanziario. A dimostrazione di ciò, infatti, al termine del 2019 potrebbe superare tranquillamente il numero di spedizioni fatto registrare l'anno passato.

Aggiornamento 29/01: le stime ufficiali parlano di vendite pari a 240 milioni di unità, trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Nel 2018 Huawei si fermò a circa 206 milioni di spedizioni

Secondo quanto riportato dallo stesso CEO dell'azienda, Richard Yu, Huawei potrebbe raggiungere entro la fine del 2019 ben 230 milioni di spedizioni. Malgrado tutte le complicazioni derivanti dalle questioni politiche con gli Stati Uniti, il brand cinese non ha interrotto la propria crescita. Se diamo uno sguardo ai dati, infatti, notiamo come al termine del 2018 le spedizioni avessero raggiunto i 206 milioni di unità. Un numero inferiore rispetto a quello riportato da Yu.

Non ci troviamo in un periodo facile in ambito smartphone, soprattutto qui in Europa. Altri mercati, però, riescono ancora a mostrare una crescita importante, soprattutto in Asia. Gli ultimi device sviluppati dal brand, dunque, devono aver colpito abbastanza il pubblico, tanto da portare l'azienda ancora più in alto in termini di vendite.

Aggiornamento 29/01

Si torna a parlare delle vendite avvenute nel corso del 2019 da parte di Huawei. Anche se nel 2020 sono previsti cali derivanti dal ban USA, lo scorso anno è andato alla grande. Sono stati spediti 240 milioni di telefoni in tutto il mondo, di cui 142 milioni soltanto in Cina, come mostrano i dati portati alla luce da Canalys. Segnale di come il successo dell'azienda derivi in buona parte dalla nazione dov'è nata e dove prospera nonostante il blocco statunitense.

Di tutti i produttori presenti in Cina, è soltanto Huawei a non aver sofferto la crisi della telefonia, con un boost nelle vendite del +35%. Ben diverso è la situazione per OPPO, Vivo, Xiaomi ed Apple, con cali dal -17% al -21%. Senza considerare il mercato degli altri produttori a cui va ancora peggio, con un -36%. Ad aver aiutato Huawei a raggiungere questi risultati hanno contribuito anche le serie P e Mate, con più di 44 milioni di unità spedite ed una crescita annuale del +50%.

